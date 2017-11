Gere-geld in Eindhoven: zzp-er heeft niet alle boekhoudopties nodig

EINDHOVEN - Van de duizend opties in een boekhoudpakket heeft een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) er hooguit honderd nodig. Dat was vijf jaar geleden het uitgangspunt van boekhouder Machiel Keet, toen hij samen met een compagnon in Heeze boekhoudbureau Gere-geld startte.

„We zagen het fenomeen zzp-er opkomen en ook hoe zij worstelen met de administratie. Ze hebben er te weinig tijd voor en uitbesteden is te duur. Je hoort ze klagen op verjaardagsfeestjes en netwerkbijeenkomsten. Mijn compagnon van toen is programmeur en samen hebben we een online boekhoudpakket gebouwd, speciaal voor deze doelgroep. Dat kenmerkt zich omdat er veel níet in zit. Een zzp-er hoeft geen zaken als personeelsadministratie of een uitgebreide administratie voor gebouwen, machines, ict en dergelijke.”

Boek

Keet schreef vorig jaar nog een boek over boekhouding voor zzp-ers met de titel ‘Ik heb niets met cijfers’. Zijn compagnon is inmiddels zelfstandig verder gegaan en Keet heeft zich met Gere-geld in Eindhoven gevestigd. Hij is net geen zzp-er omdat hij één personeelslid heeft voor de marketing. „Ik heb ervoor gekozen om ons boekhoudpakket uit te rollen met een franchiseformule. In Eindhoven, Zaltbommel, Everdingen en Rotterdam heb ik al franchisenemers, zelf ook zzp-ers, die werken met mijn pakket. We hebben inmiddels zo’n 250 klanten die het gebruiken. Ze kunnen natuurlijk ook de boekhouding bij ons uitbesteden.”

Maar het zelf doen spreekt veel zelfstandigen aan, zegt Keet. „Het kan eenvoudig en is met 14,95 euro per maand een goedkope oplossing. Wij zorgen dat het pakket steeds actueel is en aan het einde van het jaar is een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen met één muisklik klaar. Als ze willen kunnen wij helpen om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.”

Internet

Keet opent vrijdag een gratis informatieplatform voor de boekhouding van zzp-ers op internet. „Hiermee kunnen zij zich informeren over financiële en fiscale onderwerpen. Ook kunnen mensen vragen stellen die we beantwoorden, zonder dat we rekeningen hiervoor sturen. Ook zijn er informatieve video’s en kunnen er online cursussen gevolgd worden. Heel leuk vind ik onze 52 weektips om het hele jaar rond je administratie in orde te houden.”

Het doel van de informatiepagina is zzp-ers gelukkiger maken, zegt Keet. Maar het is er toch vooral op gericht meer klanten te trekken. „Natuurlijk willen we meer gebruikers van ons pakket en als we meer mensen bereiken zullen we zeker meer klanten krijgen. Ook zullen we meer franchisers aantrekken en zo ons systeem over heel Nederland uitrollen.”