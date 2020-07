Gesprekken overname raffinaderij Curaçao afgebroken

Brain­port-re­gio: onderzoek naar toekomst van winkelcen­tra

17 juli EINDHOVEN - Er komt een gezamenlijk onderzoek naar de toekomst van de winkelcentra in de eenentwintig gemeenten in Zuidoost-Brabant. ,,We laten door onderzoekers van buitenaf kijken hoe we creatief om kunnen gaan met deze centra", zegt de Eindhovense wethouder van economische zaken Stijn Steenbakkers (CDA) namens zijn collega-wethouders in deze gemeenten.