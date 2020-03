Gestrande Nederlanders in Zuid-Amerika: ‘We worden hier als paria’s behandeld’

,,Op elke hoek van de straat staan militairen. Ze vallen in sommige dorpen en steden hostels binnen om de temperatuur bij toeristen op te nemen”, weet Anyel. De 31-jarige is een van de vele honderden Nederlanders die in Peru is gestrand en geen kant meer op kan. Ze houdt met ruim 300 andere Nederlandse lotgenoten, veelal backpackers, contact via twee WhatsAppgroepen.