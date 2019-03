Gestrande TUI-reizigers kunnen fluiten naar compensatie voor vertraging

De passagiers zaten in twee vliegtuigen, die dinsdag onderweg naar Schiphol moesten uitwijken naar Gran Canaria en Bulgarije. ,,Deze omstandigheden liggen volledig buiten de invloedssfeer van TUI fly’’, staat in een brief die de passagiers na aankomst op Schiphol kregen.

Een groep van 172 Nederlandse vakantiegangers was dinsdag vertrokken uit Hurghada in Egypte en keerden pas vanmiddag, na twee dagen te hebben vastgezeten in Sofia in Bulgarije, terug op Schiphol. Eigenlijk zouden ze gisteren al vanuit Sofia terugvliegen naar Nederland, maar op het allerlaatste moment werd hun vlucht gecanceld. Volgens één van de passagiers, een 34-jarige man uit Hoogeveen, leidde dat tot veel wrevel.

‘Flink gaar’

,,Enkele tientallen mensen waren bij de gate al in een bus naar het vliegtuig gestapt, toen de mededeling kwam. Toen was het wel even mis. Ze werden boos op het Bulgaarse personeel, dat ook niets wist’’, aldus de Drent, die met zijn vrouw en hun jonge zoontje op vakantie was. ,,Iedereen is nu flink gaar’’, voegde hij er aan toe.

Ook een andere Boeing 737 Max van TUI moest dinsdag uitwijken. Dat toestel was onderweg van het West-Afrikaanse land Gambia naar Schiphol, maar landde op Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. Die 160 passagiers kwamen een dag later, gisteravond in Nederland. Hun toestel landde gisteravond even na 21.00 uur op Schiphol.