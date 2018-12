GGZ Eindhoven: daglichtverlichting van Sparckel remt dementie

EINDHOVEN - Daglicht nabootsende verlichting van Sparckel in Eindhoven heeft een remmende werking op dementieklachten. Die conclusie heeft GGZ Eindhoven gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

Wetenschappers verbonden aan de Organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg van de GGZ Eindhoven hebben die conclusie in een artikel in Journal of Psychiatry and Cognitive Behaviour gepubliceerd. Zij stellen dat een lichtsysteem dat natuurlijk daglicht nabootst ervoor zorgt dat de ernst van neuro-psychiatrische symptomen (met name op het gedrag) vermindert. Dergelijke systemen zijn ontwikkeld door het op de Eindhovense High Tech Campus gevestigde Sparckel.

Hoeveelheid licht veel groter

Volgens directeur eigenaar Maarten Voorhuis van Sparckel is het geheim van zijn verlichting vooral dat de hoeveelheid licht veel groter is. „Onze armaturen zorgen voor tien keer zoveel licht als gemiddeld in de woonkamer en vijf keer zoveel als op het werk. Het prikkelt mensen alsof ze buiten zijn. Onze verlichting wisselt gedurende de dag van samenstelling, waarbij met name blauwlicht afneemt. Onze armaturen zijn zo gemaakt dat ze die grote hoeveelheid licht, zonder hinderlijk te worden, kunnen leveren.”

Sparckel richt zich met haar producten, die worden geproduceerd bij het Eindhovense Inno Metaal, op twee markten. De grootste is volgens Voorhuis die van zorginstellingen. „Daarnaast komen steeds meer bedrijven bij ons, die het gezond werken op kantoor met onze verlichting willen stimuleren. Eerder onderzoek van de TU Twente heeft uitgewezen dat ons licht op de werkvloer voor 12 procent productiviteitsverhoging kan zorgen. We werken bij de ontwikkeling van onze systemen ook samen met TU/Eindhoven en Fontys Hogescholen. Momenteel vindt in de Brabantse proeftuin dementie, een onderdeel van Zorgnetwerk Midden-Brabant, aanvullend praktijkonderzoek plaats onder dementiepatiënten.”

Invloed op biologische klok