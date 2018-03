Godfried de Vocht groeit vanuit Nuenen met keten van bakkerswinkels

De ciabatta wordt voor minimaal 24 uur te ruste gelegd. Daarna pas wordt het brood verder verwerkt. ,,Dat proef je", zegt Godfried de Vocht.

Zoon Dirk noemt tijd 'het belangrijkste ingrediënt' van de producten. De productietijd van een brood in Bakkerij Godfried de Vocht in Nuenen is 4,5 uur. ,,Bij sommige collega's is dat 2,5 uur. Die twee uur extra geeft malsheid, smaak en aroma aan het brood. Dat is de truc", verklapt Godfried.

De ambachtelijke bakker heeft nog steeds bestaansrecht, laat het familiebedrijf zien. In de afgelopen vijf jaar breidde het uit van 1 naar 7 winkels. Terwijl andere ketens winkels sloten of over de kop gingen, gaf Bakkerij Godfried de Vocht 'vol gas', zegt Dirk. ,,We zagen dat een markt open lag. Mensen zijn bereid om naar een bakker te gaan als ze kwaliteit krijgen."

Dirk (26) is directeur van het bedrijf. Godfried (60) was 31 jaar geleden de oprichter en is nog steeds actief betrokken. De Leendenaar was eerder vertegenwoordiger in bakkerijgrondstoffen, maar zag meer brood in het bakkersvak. Jarenlang bakte hij achter de winkel in Aalst.

IJstaart

Vijf jaar geleden nam de familie de bakkerij van Verhallen in Nuenen over. Een forse uitbreiding van het aantal winkels volgde. De keten heeft er nu vier in Eindhoven, een in Geldrop en een in Nuenen, naast de 'moederwinkel' in Aalst. De Vocht bakt ook voor ziekenhuizen, (zorg)instellingen, horeca en andere winkels die het brood onder hun eigen naam verkopen.

Godfried de Vocht kocht ook de rechten op de Schoonderwoerd IJstaart. Mensen komen er speciaal voor naar de winkels, zegt De Vocht senior. Het bedrijf verkoopt er zo'n 400 van per week, bereid volgens de geheime receptuur zoals die al decennialang wordt gehanteerd.

Alles in eigen huis produceren en onderscheid maken in kwaliteit, dat zijn speerpunten van de bakkerij. Ook de uitstraling van de winkels telt. ,,In onze winkels ziet het er mooi en lekker uit. Als mensen met 20 euro de winkel binnenkomen en al het lekkers zien dan moeten ze aan die 20 euro tekort komen."

In de overgenomen bakkerij is 'fors' geïnvesteerd in een compleet nieuwe inrichting en uitbreiding. Een uitbreiding van de bakkerijruimte komt er nog aan. Het toegenomen aantal winkels geeft ruimte om te investeren. Ook in productvernieuwing. De Vocht kocht een 'dure machine' waarmee hij met gebruik van veel desem het brood nog malser kon maken en zijn cijfer van de keuringsinstantie van het Nederlands Bakkerij Centrum kon opschroeven van tussen de 7 en 8 naar een 9.

De concurrentie zit niet stil, zien Dirk en Godfried regelmatig zelf als ze op een zaterdag bij een collega-bakker een worstenbroodje proeven. ,,We willen voorop blijven lopen. In de file staan is niet erg als je maar vooraan staat."

Dirk vertelt over de twee nieuwe koolhydraatarme broden die worden ontwikkeld. ,,Met 50 procent minder koolhydraten, 75 procent meer vezels en 100 procent meer eiwitten." Binnenkort zijn ze in de winkels te vinden.

Een verdere uitbreiding van het aantal filialen ligt in het verschiet. Dirk de Vocht heeft een aantal locaties in winkelcentra op het oog. Nu telt zijn bedrijf zo'n 20 medewerkers in de bakkerij en 50 in de winkels. Groei is geen doel op zich. ,,Een bedrijf dat goed loopt en zijn beloftes kan waarmaken", daar staat hij voor. Hij koestert de cultuur van het familiebedrijf, 'zonder bedrijfsleiders of bazen, waar iedereen gelijk is' en waar ook voor doelgroepen als jonggehandicapten plaats is.

Bakkersbeurs

Dirk de Vocht is in Nuenen als ondernemer al opgevallen. Onlangs viel hem de Young Talent Award van het Ondernemers Contact Nuenen ten deel. Van jongs af aan groeide hij in de bakkerij. Op het Atheneum kreeg hij vrij om samen met zijn vader naar de bakkersbeurs te gaan.