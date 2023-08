Goed nieuws: prijzen in supermarkt dalen een heel klein beetje

De voedselinflatie lijkt over het hoogtepunt heen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de prijzen in de supermarkt zelfs gedaald zijn in augustus ten opzichte van de maand daarvoor.

Huishoudens geven gemiddeld 12 procent van hun inkomen uit aan voedsel. ,,Een behoorlijk deel van het budget’’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Op vakanties wordt niet bezuinigd door de meeste mensen, hoewel die flink duurder zijn geworden. Maar in de supermarkt letten we wel op de kleintjes. ,,Voedselinflatie is heel zichtbaar, mensen doen vaak boodschappen’’, zegt Van Mulligen. Vandaar dat de hoge prijzen in de supermarkt tot veel gemopper leiden.

Achter de rug

Maar het ergste lijkt achter de rug. ,,Vergeleken met juli zijn de prijzen in de supermarkt met 0,1 procent gedaald’’, aldus Igor Dzambo, sectoreconoom bij de Rabobank. Ten opzichte van een jaar geleden was de prijsstijging in augustus nog wel ruim 10 procent. Maar ook dat is al minder dan in juli.

En die daling zet door voor de rest van het jaar, verwacht de Rabobank. In augustus lagen de voedselprijzen nog 10,3 procent hoger dan een jaar eerder, eind dit jaar zal de prijsstijging zijn afgezwakt tot 4 procent, volgens de bank.

Concurrentie

Dat de voedselprijzen minder snel stijgen is geen verrassing. Experts verwachtten al dat de ergste piek voorbij zou zijn na de zomer. Prijzen voor grondstoffen als zuivel en olie zijn al flink gedaald. Bovendien zijn veel prijsverhogingen al doorgevoerd. Daarnaast zorgt de concurrentie tussen supermarkten ervoor dat niet alle kosten worden doorberekend aan de consument.

Maar of de verwachtingen uitkomen is nooit zeker. ,,De voedselprijzen zijn volatiel’’, weet Dzambo. Een natuurfenomeen als El Niño kan grote invloed hebben op oogsten omdat het tot droogte of juist wateroverlast leidt. Ook geopolitiek speelt een rol. Dat bleek recent wel weer. De mededeling van Rusland dat het de graandeal met Oekraïne niet verlengt, leidde direct tot hogere graanprijzen. En de mededeling van India dat het de export van rijst beperkt, zorgde direct voor hogere rijstprijzen.

