Goedkoop naar New York dankzij EU

Brussel vindt dat KLM en zijn Amerikaanse partner Delta een monopoliepositie hebben op de route Amsterdam-New York. Daardoor zijn passagiers duurder uit. De Commissie bepaalde daarom dat KLM en Delta zogeheten ‘slots’ moeten afstaan aan een concurrent, als die op de route wil gaan vliegen.



Norwegian Air maakt nu van die mogelijkheid gebruik, bevestigt een woordvoerder van Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). De Noorse prijsvechter gaat vanaf mei vier keer per week vliegen tussen Amsterdam en New York. Dat doet het tegen prijzen die veel lager zijn dan gangbaar. Norwegian heeft de eerste vluchten voor zo’n 200 euro (enkele reis) in de markt gezet. Bij KLM en Delta kost een vergelijkbare vlucht rond de 500 euro.