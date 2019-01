Goedkoop tanken? Dan moet je naar de Achterhoek

Dat blijkt uit de Nationale Tanktest 2019 van de ANWB, die in de periode van 1 oktober tot en met 20 november vorig jaar de prijzen van 3837 pompstations vergeleek. Het goedkoopst kun je tanken bij de Tango in het Gelderse Borculo, met 21,3 cent korting op de landelijke adviesprijs voor benzine en 19,3 cent op diesel. Wie iets verder rijdt, kan ook in Groenlo, Neede én Ruurlo relatief goedkoop tanken.

De top vijf van allergoedkoopste tankstations wordt gecompleteerd door een Tango in Groningen.

Lees verder onder de tabel.

Volledig scherm De tabel met goedkoopste en duurste tankstations van Nederland, onderzocht door de ANWB. © ANWB

Dat tanken in de Achterhoek zo goedkoop is, komt door een prijzenoorlogje dat daar aan de gang is. ,,Lokale ondernemers strijden met elkaar om de prijzen zo laag mogelijk te houden’’, zegt een ANWB-woordvoerder. ,,Mogelijk dat de aanwezigheid van de grens hier nog iets mee te maken heeft.’’

Snelweg

Dat tanken langs de snelweg meestal schreeuwend duur is, bevestigt het ANWB-onderzoek. De drie duurste pompen staan allemaal langs de snelweg. En een ander opvallend gegeven: van de top 5 duurste pompen staan er drie in Zuid-Holland.

Relatief goedkoop tanken langs de snelweg kan, maar ook dat is eigenlijk alleen goed te doen in de Achterhoek. Bij een Texaco-station langs de A18 tussen Wehl en Didam – die volgens de ANWB behoort ‘tot de goedkoopste snelwegstations van Nederland’ – betaalt de automobilist bijna een kwartje minder per liter dan bij de duurste pomp van Nederland, de Texaco-tank Steenenhoek langs de A15 bij Hardinxveld-Giessendam.

Het verschil kan best hoog oplopen: wie elke week 40 liter tankt, bespaart bij de goedkoopste pomp van Nederland in Borculo tussen de 500 en 600 euro per jaar, in vergelijking tot het duurste tankstation.