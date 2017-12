Goedkopere kerstzegel slaat aan: Sandd verkoopt er zeker 12 miljoen

Goedkoper

De kerstzegels zijn goedkoper (50 cent) dan die van concurrent PostNL (73 cent). Ze waren zowel online te koop als bij Blokker. Wie kaarten met de nieuwe zegels wil versturen, moet daar wel wat meer geduld voor hebben. Sandd bezorgt namelijk maar twee dagen in de week.



In oktober maakte Sandd bekend ook de algemene consumentenmarkt voor brieven voor particulieren te gaan bedienen met een eigen postzegel. Daar rekent Sandd 60 cent voor. Een postzegel van PostNL kost 78 cent en vanaf 1 januari 83 cent. Als uitvoerder van de wettelijk vastgelegde postdienst moet PostNL echter vijf keer in de week bezorgen. Ook zijn er eisen over het aantal brievenbussen en postvestigingen dat PostNL moet handhaven. Het ministerie van Economische Zaken is bezig met een onderzoek naar de postmarkt en de postdienst.