Goudprijs stijgt naar recordhoogte

Showroom van automerk Polestar in hartje Eindhoven

25 juli EINDHOVEN - Tussen de broodjes, boeken, schoenen en kinderwagens in het hartje van de Eindhovense binnenstad is voortaan ook een autowinkel te vinden. Het publiek wordt er warm gemaakt voor elektrische bolides van net geen 60 mille. Tesla-killers worden ze al genoemd, de Polestar-auto's in een Volvo-jasje.