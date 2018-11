Goudsmit Magnetics in Waalre kent de kracht van een magneet

Guy Mutsaerts en Marc Teeuwen, managers van het bedrijf, blijven er bescheiden onder. Ze weten nog meer opvallende toepassingen van hun producten te noemen. Zo hebben ze hun Powergripper, die met magneten metalen voorwerpen van 175 kilogram tilt, geschikt gemaakt om schepen vast te leggen aan de kade. "De bekende trossen zijn niet meer nodig en met een druk op de knop ligt het schip weer los. We merken dat hier veel belangstelling voor is in de wereld van de scheepvaart."