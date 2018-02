Grafkist-bouwpakket: alles wat je nodig hebt is een imbussleutel

videoMet de ‘Ikeagrafkist’ van een in Vaassen gevestigd bedrijf van twee Apeldoorners lig je letterlijk in een handomdraai onder de groene zoden of in de oven. Want al wat je nodig hebt is een imbussleuteltje. De vinding dingt mee naar een prijs van 5000 euro. Het bedrijf is namelijk een van de tien finalisten van de Final Footprint Challenge , een wedstrijd voor ideeën voor een duurzame uitvaart.

De prijsvraag is een initiatief van Stichting Duurzaam Afscheid, opgericht door uitvaartorganisaties DELA, Yarden en GreenLeave. Deze stichting van uitvaartverzorgers zet zich in voor duurzame begrafenissen en crematies. De tien genomineerden horen op 5 april wie heeft gewonnen.

De inzending van de Apeldoornse zwagers en ondernemers Cor Geijtenbeek en Dave van Santen (die tevens begrafenisondernemer is) heet Chistann. Dat is de uitspraak voor het Zweedse woord ‘Kistan’ –wederom een knipoog naar Ikea-, in het Nederlands (graf)kist. Chistann is een grafkist die online kan worden besteld en in een doos met de post kan worden verzonden.

De kist is na uitpakken op ‘Ikea-wijze’ in elkaar te zetten en binnen een half uurtje gebruiksklaar. Het resultaat is een volwaardige uitvaartkist met gewone Nederlandse afmetingen en stevig genoeg voor het dragen van een gewicht tot 120 kg. De grafkist wordt compleet geleverd inclusief een setje natuurkatoenen kistbekleding en bijbehorend kussensloop.

Volledig scherm Cor Geijtenbeek, Dave van Santen (wit overhemd) en de Ikea grafkist © Hans van de Vlekkert Volgens Geijtenbeek en Van Santen is hun eco-grafkist in meerdere opzichten groen. ,,Ten eerste door gebruik van verantwoorde materialen zoals een onbehandelde soort populierenhout (FSC) en ongebleekt katoenen kistbekleding. De handgrepen en kopjes van de sluitschroeven zijn gemaakt van resthout van de productie. Maar zeker ook groen door de aanzienlijke besparing op CO2 uitstoot door minder transport-ruimte. Het grafkistpakket neemt 80 procent minder ruimte in beslag dan een normale eco-kist, en dat geldt voor transport van fabriek via een depot tot aan de eindlocatie. Na online kopen wordt de uitvaartkist direct via een pakketdienst bij de eindlocatie afgeleverd zonder tussenkomst van uitvaartondernemers en extra transport met rouwvervoer."

Nu nog wordt de Chistann geproduceerd in het Oostblok, maar dat wordt binnenkort verplaatst naar Nederland waar een gerobotiseerde productielijn in gebruik genomen gaat worden. Gesprekken daarover met een Veluwse partner zijn in een vergevorderd stadium.

De zwagers zijn de ondernemers achter de website uitvaartkist.online. Al actief op het gebied van online verkoop van eco-kisten sinds 2013. ,,Wij hebben de afgelopen jaren veel vraag gekregen naar een grafkist die zelf in elkaar gezet kan worden. Na anderhalf jaar ontwikkelen en testen hebben we een moderne grafkist weten te realiseren die net geen 290 euro kost en die als compact postpakket van 28 kilo goedkoop kan worden verstuurd”, aldus Cor Geijtenbeek.

Inmiddels gaat het hard met de aandacht voor Chistann, hebben ze gemerkt. Geijtenbeek: ,,Voor de vormgeving hebben we na een eerdere presentatie al een prijs in de wacht gesleept en nu dus de nominatie voor de challange.’’ Ook de verkopen beginnen te lopen. ,,We hebben er nadat we op een uitvaartbeurs in Amsterdam hebben gestaan al zo’n honderd verkocht’’, vertelt Van Santen. ,,On-line bestellingen komen ook al binnen uit België en Groot-Brittannië. Volgende week gaan we naar Londen, waar een uitvaartondernemer onze kist in zijn assortiment wil opnemen.’’

