Griekse economie groeit voorzichtig: 'Steeds meer vertrouwen in toekomst'

Jeugdwerk­loos­heid laagst in deze eeuw

7:21 De jeugdwerkloosheid in Nederland is deze eeuw nog niet zo laag uitgevallen. De werkloosheid in de beroepsbevolking tussen 15 en 25 jaar lag in het eerste kwartaal op 7,2 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).