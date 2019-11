Groei economie valt terug, koopkracht naar nul

Eigenaar FEI en Phenom in Eindhoven biedt miljarden voor Qiagen in Tegelen

11:23 EINDHOVEN - Thermo Fisher Scientific, de eigenaar FEI Company en Phenom in Eindhoven, gaat een groot bod uitbrengen op een bedrijf in Tegelen. Het gaat om Biotechbedrijf Qiagen, dat in Duitsland geworteld is en zijn hoofdkantoor in Tegelen heeft. Thermo Fisher Scientific zou een miljardenbedrag over hebben voor het bedrijf.