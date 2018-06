Groeien doet pijn bij Inalfa: autodakenmaker in het rood

Inalfa Roof Systems Group in Venray heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2009 met verlies gedraaid. De fabrikant van autodaken boekte in 2017 een nettoverlies van 29,9 miljoen euro tegen een winst van 3,1 miljoen euro in 2016. De netto-omzet steeg vorig jaar met 2,2 procent naar bijna 1,2 miljard euro.

Het bedrijf stelt in een toelichting op zijn jaarverslag dat het negatieve resultaat sterk is beïnvloed door een eenmalige afschrijving van 30 miljoen euro 'in verband met ongunstige programma-investeringen'. Welke dat waren, wil Inalfa wegens vertrouwelijkheid voor de klant niet zeggen.

Het tegenvallende resultaat is volgens Inalfa mede te wijten aan 'groeipijnen': de multinational heeft als ambitie binnen enkele jaren tot wereldmarktleider uit te groeien, maar moet hiervoor fikse investeringen in (nieuwe) bedrijfslocaties en projecten doen.

Aanvullende financiering

Inalfa is sinds 2011 eigendom van BHAP, een van de leidende fabrikanten van auto-onderdelen in China. Het moederbedrijf sprong vorig jaar - maar ook dit jaar - bij om Inalfa te helpen, zoals uit een recente injectie van 25 miljoen euro blijkt. In 2017 was de hulp zeer welkom: Inalfa kende een vrije negatieve kasstroom (inkomsten minus uitgaven) van 54,2 miljoen euro. Het bedrijf zoekt naar aanvullende financiering door externe partijen.

Omdat Inalfa op de kleintjes moet letten, hanteerde het bedrijf in 2017 'een zeer strikt personeelsbeleid en loonkostenbeheersing'. Toch groeide het personeelsbestand van een kleine 5500 werknemers in 2016 tot bijna zesduizend eind 2017. Het Venrayse bedrijf is optimistisch. 'De orderportefeuille voor de toekomst is gevuld' en de wereldwijde markt voor daksystemen groeit: Inalfa's omzet groeide in 2017 harder dan de autoproductie.

Met name in Europa realiseerde het een enorme omzetstijging van 27,3 procent. De groei in de Verenigde Staten en China viel tegen, terwijl de omzet in Korea met 32 procent kelderde. Het bedrijf wijt dit 'aan zware marktomstandigheden'. De fabrieken produceerden er minder auto's.

Ondanks deze moeilijkheden voorziet Inalfa dat het komende jaren een positieve groei zal laten zien en beter zal presteren dan de markt.