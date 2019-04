Groeikapitaal voor start-up Plinkr in Eindhoven

,,Hulpverleners werken hard om mensen uit de schulden te krijgen", vertelt Floris Went van Plinkr. ,,Het kost veel tijd om de administratie op orde te krijgen en vaak gaat dat handmatig met Excel of papier. We willen hun werk gemakkelijker maken, zodat ze bezig kunnen zijn met de echte hulpvraag. De schulden zijn vaak een gevolg van andere problematiek."

Met de investering van enkele tonnen van de BOM ontwikkelt Plinkr zijn platform verder. ,,In eerste instantie gaan we het gebruiksvriendelijker maken en voegen we functies toe", vertelt Went. ,,Denk bijvoorbeeld aan een schuldenoverzicht. Daarna gaan we het platform slimmer maken. Onder andere door een signaliseringsfunctie toe te voegen. Mensen krijgen bijvoorbeeld een toeslag, maar als de inkomsten te hoog zijn dan moeten ze die aan het eind van het jaar terugbetalen. Dat is lastig als je in de schulden zit. Beter is om dat gedurende het jaar al te zien en dan in te grijpen."