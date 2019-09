‘Groen versus groei is een valse tegenstelling’

Solliance in Eindhoven breekt met partner record van flexibele zonnecel

11:30 EINDHOVEN - De nieuwste flexibele zonnecellen van Solliance in Eindhoven zetten bijna een kwart van het zonlicht om in elektriciteit. Het instituut voor de ontwikkeling van zonne-energie meldt dat het een nieuw record heeft gevestigd en dat de efficiëntie van de in Eindhoven samen met een partner ontwikkelde zonnecellen nu 23 procent is.