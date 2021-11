‘Groener’ landbouwbeleid ondanks scepsis door Europees Parlement

Medewer­kers in 'kleinme­taal' gaan staken in Eindhoven

EINDHOVEN - Medewerkers van bedrijven als VDL Bus in Valkenswaard, KMWE Precision in Eindhoven en Strukton Worksphere in Son worden donderdag verwacht bij een regionale cao-staking van de 'kleinmetaal’ in Eindhoven. De vakbonden hebben daartoe maandag opgeroepen.

15 november