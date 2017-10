Grolsch is zeer blij met nieuwe Japanse eigenaar

Binnen SAB Miller was Grolsch een klein radertje. In de Asahi Europe Group is de rol van de van oorsprong Grolse brouwerij veel groter. Haret: ,,Deze omgeving is veel ondernemender, we krijgen ruimte voor nieuwe initiatieven en er wordt slagvaardig gereageerd. Als wij een idee hebben maken we een plan, we gaan naar Londen voor overleg, en dan wordt er beslist. Bij SAB Miller was de besluitvorming ingewikkelder, liep over meer schijven, dat duurde allemaal veel langer.''



Een mooi voorbeeld is de nieuwe proefbrouwerij: een supermodern mini-brouwerijtje in een ruimte naast de enorme Grolsch-ketels. Meesterbrouwer Marc Janssen krijgt daar alle ruimte om te experimenteren met nieuwe smaken. Het plan voor de proefbrouwerij bestond al jaren, maar SAB Miller schoof de besluitvorming erover steeds op de lange baan. ,,Terwijl het voor ons van strategisch belang is'', stelt Haret. ,,Het is niet zomaar een speeltuintje, we zijn op de binnenlandse markt leidend op het gebied van lichte en speciaalbieren. In dat segment zitten nog heel veel groeimogelijkheden en we willen onze positie daarin versterken. Asahi had daar oog voor en gaf heel snel groen licht voor ons plan.''