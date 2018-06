Groningers kraken smartcard Ziggo: 200 man op één tv-abonnement

De piraterij duurde ruim drie jaar en werd vorig jaar door Ziggo ontdekt na een anonieme tip. Komende maandag staan de twee verdachten voor de rechter. Het gaat om mannen van 49 en 40 uit Groningen. De oudste leverde volgens het OM klanten aan en hielp ze als monteur wanneer het televisiesignaal niet goed doorkwam. De jongste verdachte zou de code van de smartcard hebben gekraakt. Ook zou hij ontvangstkastjes, zogeheten Dreamboxes, hebben verkocht via Marktplaats. Het gebruik van Dreamboxes om illegaal televisie te kijken is wijdverbreid. De decoder is op zichzelf volstrekt legaal, maar dat verandert als er illegale software op wordt gezet. Op internet, bijvoorbeeld handelsplatform Marktplaats, zijn talloze aanbieders te vinden.

Vrijwillig inleveren

In Enschede deed de politie eind januari een inval bij Euro Global, na een tip dat het bedrijf honderden gemanipuleerde Dreambox-ontvangers had verkocht met illegale software.



Gebruikers konden daardoor het totale zenderaanbod van Ziggo bekijken, plus zenders als Fox Sports en Film1. Na een oproep van de politie leverden 65 inwoners van Enschede hun Dreambox vrijwillig in. In ruil kregen zij geen straf.



In 2016 eisten Ziggo en beveiligingsbedrijf Irdeto voor de rechtbank van Zutphen 1,6 miljoen euro wegens misgelopen abonnementsgelden door smartcardfraude.



Hoofdverdachte Hakan A. uit Apeldoorn verkocht daarbij op grote schaal aangepaste Dreambox-ontvangers. In 2013 werd hij samen met zes handlangers gearresteerd door de politie. Het was de eerste strafzaak waar zulke fraude centraal stond.