Groothandel SHI in Asten krijgt weer nieuwe eigenaar

SHI heeft volgens algemeen directeur Stef Jansen zo'n 200 medewerkers. Het heeft een omzet van boven de 80 miljoen euro.

De Hoge Dennen heeft de Autoriteit Consument en Markt om toestemming gevraagd om SHI over te nemen, zo blijkt uit een melding van de mededingingsautoriteit.

De Astense groothandel levert verfgereedschappen, elektra, ijzerwaren, multimedia en sanitair producten aan professionele gebruikers zoals schildersbedrijven en aan detaillisten. Het verkoopt zijn producten in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.

Atlantic Trading Group is sinds januari 2016 eigenaar van SHI, samen met minderheidsaandeelhouders ING Corporate Investment en het management. Zij namen het bedrijf dat toen nog voluit Smartwares Home Improvement heette over van drie investeringsmaatschappijen, H2 Equity Partners, ABN Amro Participaties en NPM. Het idee was dat de groothandel stevig zou gaan groeien. Volgens directeur Jansen is dat in het afgelopen jaar ook gebeurd. Nadere details wil hij niet verstrekken.

Fusie

SHI is in 2013 ontstaan uit een fusie en vanuit Asten geleid. Het oudste onderdeel van de groep is de in 1900 opgerichte groothandel van Jean Heybroek. De handel in verfmaterialen komt voort uit het in 1946 opgerichte bedrijf van Joop Spijker. Ook Hategro (handel in elektrotechnische materialen, 1972) en Smartware Living (sanitair, 2011) zijn voorgangers van het bedrijf.

Investeringsmaatschappij De Hoge Dennen die het straks mogelijk in Asten voor het zeggen krijgt, is gevestigd in Laren. Achter het investeringsbedrijf zit de familie De Rijcke, voormalig eigenaar van onder meer drogisterijketen Kruidvat en parfumeriewinkels ICI Paris XL.