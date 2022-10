Grote automerken vertrekken uit Rusland: Russen gaan weer ‘eigen’ Lada rijden

Gedachte­goed biologi­sche supermarkt Liek leeft voort in nieuwe partij Odin

EINDHOVEN - De biologische supermarkt Liek aan de Roostenlaan in Eindhoven is niet meer, maar de winkel gaat woensdag wel weer open. Dan prijkt er Odin op de gevel. ,,Hetzelfde gedachtengoed, maar Liek neemt geen deel meer aan de doorstart”, reageert Angelique Wijnen, die met het faillissement van haar zaak haar droom in rook ziet opgaan.

25 oktober