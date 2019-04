Grote beleggers eisen klimaatstappen Shell

Groener beleid

Follow This probeert al jaren Shell richting een groener klimaatbeleid te duwen. Daarvoor diende het steevast resoluties in op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het Nederlands-Britse concern. Dit jaar is die resolutie op voorhand door Follow This ingetrokken. ,,Dit is precies wat we in onze klimaatresoluties vragen”, zegt Mark van Baal namens de beleggersclub. Follow This heeft wel nog klimaatresoluties uitstaan bij Shell-branchegenoten BP, Chevron en Equinor.