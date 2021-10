Grote energievergelijkers: Blijf zitten, stap niet meer over

Het voordeligste jaarcontract voor een gemiddeld huishouden was bij Gaslicht.com vrijdag ruim 4200 euro, ruim duizend euro meer dan een week geleden en dubbel zo hoog als in 2020. Bij Pricewise kostte het goedkoopste jaarcontract bijna 4.400 euro, op Independer was nog één aanbieding van 3706 euro te vinden.



Volgens de energievergelijkers lijken energiebedrijven momenteel niet happig om nieuwe klanten aan te nemen. Reden voor de officieuze klantenstop zijn de torenhoge prijzen, die bovendien sterk schommelen. Het risico is te groot dat energieleveranciers alleen maar verliezen op zulke klanten, stellen ze.



De vergelijkingssites hebben afgelopen tijd overigens nog goed geboerd. In september was het een waar gekkenhuis, bij Independer werden ruim 40 procent meer energiecontracten afgesloten dan in september 2020. Aanleiding was dat veel energiebedrijven de prijzen van hun langjarige contracten per 1 oktober fors ophoogden.