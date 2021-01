Grote pensioenfondsen hoeven pensioenen niet te verlagen

Zowel ABP als PFZW maakte voor de berekening gebruik van voorlopige gegevens. ABP verwacht de definitieve cijfers op 21 januari te hebben, PFZW spreekt over ‘enkele weken'. Beide fondsen verwachten echter niet dat het verschil tussen de voorlopige en definitieve gegevens groot zal zijn.



De twee pensioenfondsen behoren tot de grootste van ons land. Samen hebben ze meer dan 5,5 miljoen deelnemers en pensioengerechtigden. De twee fondsen moesten lang vrezen voor kortingen, maar de opleving van de aandelenbeurzen in de afgelopen maanden hebben gezorgd dat de dekkingsgraad genoeg gestegen is.



Voorzitter Joanne Kellermann van PFZW noemt de voorlopige cijfers goed nieuws ,,voor al onze deelnemers werkend in de sector zorg en welzijn”. ,,Het was een heel zwaar jaar voor de mensen die in onze sector werken. We zijn blij dat we op dit punt positief nieuws kunnen brengen.”