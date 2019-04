Grote software afdeling van Siemens naar BIC in Eindhoven

EINDHOVEN - Elektronicaconcern Siemens verhuist dit najaar 150 van haar softwarespecialisten naar de nieuwe Brainport Industries Campus (BIC) nabij de luchthaven in Eindhoven. Dit om ‘midden in de hightech industrie te zitten’.

Het gaat om het onderdeel Siemens Industry Software dat nu nog haar hoofdkantoor in Den Bosch heeft. Behalve de mensen die hier werken verhuizen er ook werknemers van Siemens vanuit Den Haag en een Belgische vestiging naar de BIC. Naar verwachting loopt het aantal van 150 mensen de komende jaren nog verder op.

Innovatieve bedrijven

Siemens wil naar de BIC om dichter bij innovatieve bedrijven en het onderwijs daar, het Summa College, te zitten. Het bedrijf krijgt behalve over 150 werkplekken de beschikking over trainings- en ontmoetingsruimten. Bovendien gaat het gebruikmaken van gedeelde voorzieningen en het logistieke systeem op de BIC.

Volgens directeur Bas Kuper van Siemens Industry Software komt zijn bedrijf in de BIC midden in de hightech maakindustrie terecht. „En dat is precies wat we zoeken. De grote en kleine partijen die hier zitten zijn ideale samenwerkingspartners voor ons. Bovendien hebben wij hen veel te bieden. Innovatie en digitalisering in de industrie is waar wij in geloven en waar we goed in zijn.”

Bij elkaar brengen

Ferdinand Gremmen, directeur van SDK Vastgoed en verantwoordelijk voor de BIC, zegt dat de komst van Siemens de rol van BIC bevestigt. „Het bij elkaar brengen van partijen uit de hightech maakindustrie en zo innovatie bevorderen werkt echt. Siemens heeft daarbij een sleutelfunctie. Veel mensen kennen dit bedrijf, maar niet dat ze tot de top 10 behoren van software leveranciers voor industrie. Dat maakt voor hen de keuze logisch.”

Volgens Gremmen is er meer dan een jaar gesproken met de mensen van Siemens. „Verhuizing vanuit Den Bosch, Den Haag en België is natuurlijk geen kleine stap. Voor Siemens is het heel belangrijk het menselijk kapitaal bij elkaar te houden. Daarom is binnen dat bedrijf hierover een lang traject van overleg met onder meer ondernemingsraden vooraf gegaan.”

Uitstraling

Het belang was voor Siemens groot, zegt Bremmen. „Natuurlijk om dicht bij de keten te zitten, maar ook om de uitstraling. Het bedrijf houdt vaak presentaties en dergelijk en dat gebeurt nu in zaaltjes in hotels of conferentiecentra. Hier op de BIC kan dat in de omgeving die past bij het bedrijf en de juiste identiteit uitdraagt.”

Het Siemens onderdeel dat naar de BIC verhuist maakt deel uit van het wereldwijde Siemens Digital Factory met het hoofdkantoor in Plano in Texas met in totaal 24.000 werknemers en 140.000 klanten.

Volledig scherm Eindhoven Fabriek van de Toekomst is een symposium dat gaat over de fabriek van de toekomst. Het is het eerste symposium in de gloednieuwe Brainport Industry Campus (BIC). © Fotopersburo van de Meulenhof BV