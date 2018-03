Groter worden was voor Van den Heuvel Afbouwgroep in Deurne de enige optie

VW kocht na sjoe­mel­schan­daal hon­derd­dui­zen­den diesels terug

29 maart Volkswagen heeft sinds het sjoemeldieselschandaal in de VS zeker 350.000 dieselauto's teruggekocht van de eigenaren. In Duitsland haalde de autofabrikant sinds augustus al zo'n 170.000 oude diesels van de weg.