Halfjaar lang geen boetes voor niet-geregistreerde (land-)bouwvoertuigen

Deze coulanceregeling is volgens het ministerie ingesteld om te voorkomen dat de voertuigeigenaren worden belemmerd in hun activiteiten. Op 1 januari 2021 is de registratie van bestaande (land-)bouwvoertuigen gestart, vanaf dat moment hadden eigenaren een jaar de tijd om hun voertuig in te schrijven via de RDW-website, voor een lagere prijs. ,,De meeste aanvragen zijn pas eind 2021 binnengekomen en deze kunnen niet allemaal voor 1 januari 2022 worden afgehandeld. Vandaar het besluit om een halfjaar niet actief te handhaven’’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De coulance geldt alleen voor de handhaving op de registratieplicht. Een (land-)bouwvoertuig moet op de weg bijvoorbeeld nog steeds wel voldoen aan de verzekeringsplicht. Ook mag er met een ongeregistreerd (land-)bouwvoertuig niet harder worden gereden dan 25 kilometer per uur. Harder rijden is alleen toegestaan (tot maximaal 40 kilometer per uur) als het voertuig is voorzien van een kentekenplaat.

Oproep

Het ministerie en de RDW roepen eigenaren van (land-)bouwvoertuigen nogmaals op de aanvraag voor registratie in te dienen vóór 1 januari 2022. ,,Hoewel eigenaren door de coulanceregeling tot 1 juli 2022 geen boete zullen krijgen voor het niet registeren van hun voertuigen, geldt de registratieplicht wel degelijk vanaf 1 januari 2022.’’

Tot 31 december 2021 betalen eigenaren 18 euro om hun voertuig digitaal op de RDW-website te laten registreren. Als de aanvraag volledig is ingevuld, krijgt de eigenaar in de meeste gevallen het kenteken al binnen enkele dagen in de bus. Vanaf 1 januari is het alleen nog mogelijk om een voertuig te registreren na een keuring op een RDW-keuringsstation. Dat kost dan minimaal 140 euro.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: