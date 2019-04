Hans Smits stopt volgend jaar bij bouwer Janssen de Jong in Son

SON - Topman Hans Smits van bouwconcern Janssen de Jong legt op 1 april 2020 zijn functie neer. ,,Het thuisfront zegt al langer ‘doe het eens iets rustiger aan’. Als ik volgend jaar 70 ben is dat een mooi moment om de zaak over te dragen", laat Smits maandag weten.

Smits, eerder onder meer topman van Rabobank, trad op 1 februari 2014 aan bij het Sonse bouwbedrijf. ,,Voor twee jaar was aanvankelijk de bedoeling. Je ziet hoe het kan lopen. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad, en er was ook genoeg werk aan de winkel. Gelukkig gaat het nu goed.”

Hans Smits verruilde in 2014 zijn rol als commissaris voor die van bestuursvoorzitter van Janssen De Jong. Het bedrijf leed toen forse verliezen. Onder leiding van Smits verbeterden de resultaten jaar op jaar. Over 2017 boekte het concern een omzetstijging van 20 procent tot 393 miljoen euro. De nettowinst steeg met 60 procent tot 13 miljoen euro. Volgende maand publiceert Janssen de Jong de jaarcijfers over 2018.

Janssen de Jong oriënteert zich op de opvolging van de bestuursvoorzitter. ,,Of dat intern of extern wordt, weten we nog niet”, zegt Smits. De topman is mede-aandeelhouder van het bedrijf. ,,Voorlopig zal ik dat blijven.”