Hartslag en beweeglijkheid van ongeboren baby op mobiele telefoon met Eindhovense chip

Aanstaande ouders worden soms geconfronteerd met periodes van onzekerheid over het welzijn van hun kind, vooral tussen doktersbezoeken in. Het systeem van Imec Eindhoven kan een deel van die onzekerheid wegnemen en waardevolle inzichten en gegevens opleveren.

Gezondheid van de moeder

Bestaande oplossingen zijn doorgaans beperkt tot het meten van de gezondheid van de moeder, of het detecteren van weeën. Daarnaast verbruiken bestaande chips te veel energie om gebruikt te worden in draagbare oplossingen. Zij zijn niet in staat om continue informatie aan te leveren over het welzijn van de ongeboren baby.

De chip met de naam Beatle-IC van Imec en Bloomlife is een prototype van de eerste draagbare 5-kanaals ECG-chip die de hartslag en beweeglijkheid van een baby continu, nauwkeurig en op een gebruiksvriendelijke manier registreert. En dat vanaf week 20 in de zwangerschap. De chip kan worden geïntegreerd in een kleine, comfortabele wearable en is gekoppeld aan een app waarmee zwangere vrouwen het welzijn van hun baby eenvoudig thuis kunnen monitoren.

Ook voor medisch personeel