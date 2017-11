Heijmans doet het goed op positieve beurs

Hurks uit Eindhoven verzelfstandigt bouwcenters

9:01 EINDHOVEN – Hurks heeft zijn bouwcenters Van Hoppe in Eersel en Centen in Wanroij verzelfstandigd. De twee bedrijven met in totaal 56 medewerkers zijn overgenomen door de huidige directeur Arjan Ahout. Dat is woensdag bekendgemaakt.