Heineken neemt miljardenbelang in grootste bierbrouwer van China

CR Beer is onder meer de brouwer van Snow, het grootste Chinese biermerk. Met de miljardendeal krijgt Heineken echter vooral meer mogelijkheden om zijn eigen merken naar voren te schuiven in de grootste biermarkt ter wereld. Chinezen die wat meer geld te besteden hebben kiezen vaak voor duurdere, buitenlandse merken.



De concurrentieslag met de grote bierreuzen van de wereld, met name AB Inbev en Carlsberg, heeft de winsten in China onder druk gezet. Heineken verwacht door onder meer de kosten terug te dringen ook de winstgevendheid in China te kunnen verbeteren. De brouwer moet daar overigens ook concurreren met andere drankproducenten, die er eveneens steeds beter in slagen de weg te vinden naar de beter gevulde Chinese portemonnees.