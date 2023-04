Heineken zegt koper te hebben voor Russisch onderdeel, maar zegt nog niet wie het is

Heineken laat weten dat het een koper heeft gevonden voor zijn Russische activiteiten. De brouwer heeft bij plaatselijke autoriteiten toestemming gevraagd voor de verkoop van het onderdeel. Wie die koper is, maakte het bedrijf bij zijn kwartaalbericht niet bekend. Het bericht komt twee maanden nadat bleek dat Heineken had gelogen over het werk in Rusland.

Het Nederlandse bierconcern zei kort na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar Rusland te willen verlaten. De verkoop van het merk Heineken stopte toen in het land, maar de brouwer werkte wel door in het land met andere merken. Heineken wilde zijn onderdelen in Rusland verkopen, maar volgens het bedrijf maakten constant veranderende regels in het land het lastig om een deal te sluiten.

Dat tot woede van president Zelensky van Oekraïne. Die deed vorige week via zijn honorair consul Karel Burger Dirven in Nederland via deze site een oproep om de activiteiten van Heineken in Rusland per direct te stoppen. Burger Dirven richtte zich in zijn brief ook tot Charlene de Carvalho-Heineken, grootaandeelhouder en dochter van Freddy Heineken: ,,Iedere dag dat Heineken actief blijft in Rusland, sponsort u Ruslands vernietigingsoorlog. Het is uw beslissing’’, schrijft hij.

Excuses

Heineken bood eerder dit jaar excuses aan vanwege de gebrekkige communicatie rond alles wat het bedrijf nog wel en niet doet in Rusland. Onderzoeksplatform Follow The Money kwam erachter dat de Russische tak van het bierconcern nog volop groeide en tientallen nieuwe producten op de markt bracht. Zo kwam het met enkele nieuwe Amstel-merken en communiceerde het in Rusland zelf dat het ‘in recordtempo 61 nieuwe producten had gelanceerd'. ,,We realiseren ons dat dit tot onduidelijkheid en twijfel heeft geleid over onze belofte om Rusland te verlaten. Hiervoor bieden wij onze excuses aan”, verklaarde Heineken in maart.

De brouwer wees er toen ook op dat de 1800 werknemers in Rusland hun baan zouden verliezen als Heineken zijn activiteiten in het land stop zou zetten en failliet zou laten gaan. Dat zou bovendien het risico met zich meebrengen dat Rusland die bedrijfsonderdelen kon nationaliseren.

Eerder rekende Heineken erop honderden miljoenen euro’s af te moeten schrijven bij de verkoop van zijn Russische activiteiten. Het is niet direct duidelijk hoe dat nu zit. ‘Als we goedkeuring hebben, delen we verdere details over de koper en de overeenkomst’, schrijft Heineken bij zijn kwartaalresultaten.

Ook Bavaria vertrekt

Toevallig laat ook concurrent Bavaria woensdag weten uit Rusland te vertrekken. Ook dat bedrijf kreeg veel kritiek omdat het nog altijd bier verkocht aan Russen. Na een overgangsperiode en het opmaken van de voorraden verdwijnt het bier later dit jaar uit de Russische schappen. De banden worden overigens niet helemaal doorgesneden: een ander merk van Swinkels, Hollandia, blijft vooralsnog wel verkrijgbaar in het land van Poetin.

