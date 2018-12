‘Helft van Nederlandse kalveren is ziek’

Meer dan de helft van de ruim 1 miljoen vleeskalveren in Nederland heeft een longaandoening. Honderdduizenden kalveren hebben een longontsteking of pijnlijke borstvliesontsteking. Die conclusie trekt dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht op basis van resultaten uit een wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Lifestock Research.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 50 procent van de onderzochte witvleeskalveren beschadigingen heeft aan de longen. Minstens 34 procent van deze kalveren heeft borstvliesontsteking, een zeer pijnlijke ontsteking in de borstholte. Rosékalveren hebben nog veel vaker te maken met longaandoeningen. Bij deze groep onderzochte dieren heeft zelfs 70 procent beschadigingen aan de longen en ruim de helft van de rosékalveren heeft borstvliesontsteking.

De wetenschappers van Wageningen Lifestock Research deden onderzoek op veertien kalverhouderijen. Belangrijkste onderdeel was het vergelijken van stalvloeren voor de dieren, maar ook de inspectie van de longen na de slacht hoorde bij de studie. ,,Vooral van dat laatste onderzoek zijn we ons rot geschrokken. Door de grote aantallen dieren die hierbij zijn betrokken, vertalen we de cijfers door naar de hele Nederlandse vleeskalverhouderij’’, aldus Frederieke Schouten, dierenarts bij Dier&Recht.

Onacceptabel

Het is volgens Schouten volstrekt onacceptabel dat zoveel kwetsbare dieren in hun korte bestaan van uiterlijk acht maanden lijden aan pijnlijke aandoeningen. ,,Wij pleiten voor drastische aanpassingen in de kalversector. We starten een petitie die we over een paar maanden aan minister Carola Schouten van Landbouw willen overhandigen. Hoogste tijd voor een plan van aanpak, want het kalverleed is groot.’’

Dat de kalveren vaak een longziekte krijgen, ligt volgens Dier&Recht vooral aan een slecht ontwikkeld afweersysteem. ,,Op een leeftijd van slechts 2 weken gaan kalveren uit verschillende landen en locaties met honderden soortgenoten op transport naar bedrijven waar ze worden vetgemest voor de slacht. Daarbij infecteren de dieren elkaar massaal omdat hun immuunsysteem niet is opgewassen tegen de vele ziekteverwekkers die ze bij zich dragen. De kalveren zijn bovendien verzwakt en gestrest door de lange transporten vanuit heel Europa.’’

Moedermelk

Als het aan Dier&Recht ligt, krijgen de kalfjes langer dan twee weken biest (eerste moedermelk). ,,Het liefste zouden we zien dat de dieren de eerste 28 dagen van hun leven biest uit de fles krijgen. Het dier bouwt zo veel meer weerstand op. Ook zou het helpen als de dieren een paar kilo zwaarder zijn als ze op transport gaan.’’

Henk Bekman, secretaris van de Stiching Brancheorganisatie Kalversector (SBK) laat weten dat longaandoeningen een bekend probleem zijn bij jongvee. ,,Samen met de melkveehouderij zijn we een plan van aanpak begonnen om het aantal zieke kalveren te verminderen. Zo moeten kalfjes minstens 2 weken op de plek blijven waar ze zijn geboren. Of het haalbaar is die periode te verlengen, wordt nu onderzocht. Daarnaast is het inderdaad belangrijk dat de dieren zo snel en zo veel mogelijk biest drinken om sterk te worden.’’

Antibiotica

Volgens Bekman is ook het antibioticagebruik in de kalversector fiks gedaald. Dat is nodig om te voorkomen dat ziektekiemen resistent worden en antibiotica niet meer (goed) werkt. ,,Sinds 2007 gebruikt de kalversector 50 procent minder antibiotica. Gevolg is soms wel dat dieren sneller ziek worden, het is dan ook zoeken naar een goede middenweg.’’