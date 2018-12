Helmond één van vijf Europese centra voor mobiliteit met veel EU-miljoenen

Het gaat om veel geld, en het heeft veel mooie, maar nog abstracte doelen. Het project Urban Mobility (stadsmobiliteit) van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) is veelbelovend, maar nog moeilijk concreet te maken. Toch vindt Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility bij de TU/e, dat de regio heel blij kan zijn met de toewijzing van Helmond, naast de vier andere niet geringe steden, als innovatiecentrum. Hij verwacht dat in de komende zeven jaar minimaal een vijfde van de 400 miljoen euro subsidie, ofwel 80 miljoen euro, vanuit Helmond wordt besteed.

Innovatie op elkaar afstemmen

Het EIT organiseert namens de Europese Unie tal van projecten om activiteiten op het gebied van innovatie verspreid over Europa op elkaar af te stemmen. Zo zijn er ook al projecten die gaan over klimaat, voeding en gezondheid. Het project EIT Digitaal wordt vanuit een bureau op de High Tech Campus in Eindhoven gecoördineerd en het project EIT Energie Innovatie vanuit de TU/e.

Dat Helmond werd aangewezen als een van de centra is volgens Van de Weijer te danken aan een aantal aansprekende projecten op het gebied van mobiliteit die in de stad al worden uitgevoerd. „We hebben zelf vorige week in Barcelona de pitch voor Helmond gedaan en als je dan alle projecten in deze stad kunt opsommen, zoals de flexibele stoplichten en het smart district in de wijk Brandevoort, dan heb je meteen een voorsprong. Met deze toewijzing worden we in de gelegenheid gesteld meer van dit soort projecten te starten en de bestaande uit te breiden.”

Activiteiten gecoördineerd

Vanuit Helmond zullen alle activiteiten worden gecoördineerd in dit deel van Europa. Dat zijn negen deelnemers in Nederland, met behalve Helmond ook onder meer Eindhoven, TU/e, Tass International, Amsterdam en Tom Tom. Het Londense University College en Altran in Frankrijk horen ook bij het Helmondse cluster. In totaal heeft het project Urban Mobility, dat wordt geleid vanuit Barcelona, 48 deelnemende partijen, waarvan 13 steden, 18 universiteiten en 17 bedrijven.