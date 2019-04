Nunner Logistics opende een jaar geleden zijn eerste rechtstreekse spoorverbinding over wat in China 'de nieuwe zijderoute’ wordt genoemd. Containers van Nunner volgen per spoor de route door Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan. En omgekeerd.

Drie keer per week gaan zo’n 40 containers op en neer naar Yiwu bij Shanghai. Vanaf 1 mei komt daar een tweede verbinding bij, naar industriestad Wuhan. ,,Een stad met 13 miljoen inwoners", zegt directeur Erwin Cootjans van Nunner. Wuhan is de thuisbasis van de grootmacht van de Chinese auto-, bussen- en vrachtwagenindustrie Dongfeng. Maar ook talrijke Westerse bedrijven als PSA met zijn fabrieken voor Peugeot en Citroën zijn er gevestigd.

Het gaat hard met het vervoer per spoor van en naar China, stelt Cootjans. ,,Van onze Nederlandse activiteiten maakt het tien procent van het volume uit.” Nunner - met hoofkantoor in Helmond - is met 27 vestigingen actief over de hele wereld.

Omgekeerde route

Onder meer speelgoed, high tech producten en kleding gaan van China per spoor naar de terminal van TMA in Amsterdam. Hoogwaardige machines en babyvoeding zijn voorbeelden van producten die de omgekeerde route volgen.

Nunner krijgt volgens Cootjans een toenemend aantal aanvragen voor de spoorverbinding. Transport per trein scheelt de helft van de tijd die vervoer over zee in beslag neemt, zegt hij.

De ligging van Wuhan, aan de Yangtze rivier en centraal in China, biedt Nunner ook aansluiting op verdere bestemmingen. ,,Per spoor kunnen we door naar Vietnam. En met vrachtwagenvervoer naar Thailand.”