Helmonds Verasol krijgt Duitse zus in veranda's en tuinkamers

Verasol werd in 2017 overgenomen door investeringsmaatschappij AAC Capital. De investeerder wil het bedrijf onder de naam Outdoor Living Group laten uitgroeien tot een van de topspelers in Europa. Door de overname van Gardendreams wordt daarvoor een stevig fundament gelegd, stelt de eigenaar.

De acquisitie zal de positie van de Helmondse groep ‘aanzienlijk verbeteren in de groeiende Duitse markt', aldus de investeringsmaatschappij. In Nederland en Duitsland is Outdoor Living Group naar eigen zeggen marktleider.

Gardendreams heeft zijn hoofdkantoor en fabriek in Emsbüren, niet ver over de grens bij Enschede. Met 71 medewerkers boekte het bedrijf vorig jaar een omzet van 17 miljoen euro.

Outdoor Living Group was met Verasol in 2018 goed voor een omzet van 34 miljoen euro en telt circa 120 medewerkers. In 2016, voor de overname door AAC Capital, bedroeg de omzet nog 25 miljoen euro. De aluminium veranda's, tuinkamers, glasschuifwanden, schuttingen en carports van Verasol worden geproduceerd in het Duitse Wachtendonk, over de grens bij Venlo. In Helmond is naast het hoofdkantoor ook een van de showrooms van Verasol gevestigd.

De Duitse aanwinst zal als zelfstandige dochteronderneming naast Verasol opereren. ,,Gardendreams heeft een mooi palet aan alternatieve veranda-oplossingen", verklaart directeur Aart Roos van Outdoor Living Group. De twee merken hebben klantengroepen die elkaar aanvullen, zegt hij. Samen beschikken de twee bedrijven over veel meer verkooppunten. ,,De combinatie geeft schaal en daarmee extra groeikansen aan onze activiteiten. Deze overname zorgt er voor dat wij ons hoogwaardige productaanbod versneld kunnen uitbreiden in de Europese markt", aldus Roos.

Verasol is behalve in Nederland en Duitsland ook al actief in België, Frankrijk en Polen.

Het bedrijf gaat op zoek naar te behalen synergievoordelen van de combinatie. Roos denkt in ieder geval aan het samenbrengen van de innovatiekracht van de twee bedrijven. ,,Ook zullen we door de bundeling van medewerkers voor het inmeten, plaatsen en monteren van de producten efficiënter en sneller kunnen werken.” Samenvoegen van de productie in Duitsland is niet aan de orde.