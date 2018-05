Helmondse ‘infraschool’ Ponsioen start particuliere MBO-opleiding voor elektra

Bits of Freedom begint zaak tegen datavrije muziek­dienst van T-Mobile

7:53 Bits of Freedom wil dat de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile alsnog wordt aangepakt. De Autoriteit Consument en Markt besloot onlangs dat dit niet hoefde, maar Bits of Freedom stapt naar de rechter, in de hoop dat die de waakhond dwingt om toch op te treden.