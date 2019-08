Helmondse logistieke dienstverlener Nunner strikt ING als investeerder

Directeur Erwin Cootjans verwacht met steun van ING Corporate Investments de groei van zijn bedrijf verder te kunnen versnellen.

Nunner is met 575 medewerkers actief in het vervoer over de weg, over spoor en per schip. Het concern met hoofdkantoor in Helmond heeft dertig vestigingen in Europa en vijf in China. Nunner opereert als regisseur van goederenvervoer. Het bedrijf maakt deels gebruik van eigen distributiecentra. Het vervoer besteedt het uit aan partners. Zo’n 1700 vrachtwagens rijden voor het bedrijf.

Nunner verdrievoudigde in omvang tussen eind 2014 en eind 2018, zegt directeur Cootjans. ,,Tussen eind 2018 en eind 2020 willen we verdubbelen”, luiden zijn verdere groeiambities.

Cootjans heeft zowel autonome groei als nieuwe overnames op het oog. ,,Met een aantal trajecten zijn we al bezig. Onder meer met een overname in West-Europa, in een markt waarin we al actief zijn.”

Cootjans sluit niet uit dat Nunner zich ook op nieuw terrein zal begeven. ,,We kijken altijd naar kansen in de markt. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande, op het gebied van digitalisering en de blockchain technologie. We houden onze oren en ogen open.”