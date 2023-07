Helmondse Xycarb krijgt na overname Duitse dochter

Bij Xycarb Technology, met het hoofdkantoor en een fabriek in Helmond, werken inmiddels meer dan 600 mensen, waarvan ruim de helft in Helmond. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Georgetown in de VS en in Hsinchu in Taiwan. „Na deze overname zijn wij de enige leverancier van dit soort hoogwaardige onderdelen bij de productie van halfgeleiders met productielocaties in de VS, Europa en Azië”, zegt topman Peter Spit. „Dankzij deze overname kunnen we ons aanbod met meer producten uitbreiden.