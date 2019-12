Europese samenwer­king van Smit Thermal Solutions en Solliance in Eindhoven

6 december EINDHOVEN - Smit Thermal Solutions en Solliance, beide in Eindhoven, werken samen in een Europees consortium om de productie van flexibele zonnecellen een impuls te geven. Met de Duitse producent van dit soort zonnecellen Avancis werd dat consortium ingesteld waarbij ook het Helmholtz Instituut in Berlijn, het Instituut Jean Rouxel in Nantes (Fr) en via Solliance TNO zijn betrokken.