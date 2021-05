Hema lijdt 215 miljoen verlies, maar ziet toekomst zonnig in

Hema leed vorig jaar bijna 215 miljoen euro verlies. Dat is bijna 100 miljoen euro meer dan in 2019, toen het warenhuis voor ruim 117 miljoen in de rode cijfers belandde. Het negatieve resultaat heeft volgens Hema vooral te maken met de gevolgen van corona en herkapitalisatie- en financieringskosten.

Hema noemt 2020 een van de meest uitdagende jaren uit de geschiedenis van het bedrijf. De verplichte winkelsluitingen zorgden ervoor dat de omzet van de onderneming met 15,5 procent daalde tot krap 1,1 miljard euro. Het bedrijfsresultaat zakte met twee derde in.

De omzetderving is volgens het bedrijf volledig toe te schrijven aan de negatieve impact van corona. Online ging het Hema wel voor de wind. De omzet van e-commerce verdubbelde. Daarnaast werd sterk ingezet op samenwerking met de webshop van Wehkamp en zijn artikelen van Hema te vinden in 662 filialen van supermarktketens Jumbo (Nederland), Franprix en Géant/Casino (Frankrijk).

Optimistisch

Toch is het grootwinkelbedrijf optimistisch over de toekomst. ‘De omzet ligt sinds eind april, toen de winkels met inachtneming van de coronaregels weer open mochten, alweer boven het niveau van voor de crisis. Met nieuwe aandeelhouders, een gezonde financiële structuur en winkels die binnenkort weer zonder restricties open zijn, heeft het nieuwe managementteam de nodige stabiliteit en ruimte om met volle kracht te bouwen aan een succesvolle toekomst van ons bedrijf’, schrijft Hema in een persbericht.

Saskia Egas Reparaz begint op 1 juni als nieuwe ceo van het warenhuis. Ze volgt Tjeerd Jegen op, die na zes jaar afzwaait. Reparaz was tot voor kort de baas van drogisterijketen Etos. Haar overstap van Etos, dochterbedrijf van Ahold Delhaize, verliep niet helemaal soepel. Ahold Delhaize hield haar in eerste instantie aan het concurrentiebeding in haar arbeidsovereenkomst. Volgens het beding zou ze minstens zes maanden moeten wachten na aflopen van haar contract, voordat ze naar Hema kan overstappen. Uiteindelijk kwamen beide bedrijven overeen om Egas Reparaz per 1 juni te laten beginnen.



Volledig scherm Saskia Egas Reparaz, vanaf 1 juni de ceo van Hema. © Ruud Pos

Nieuw managementteam

De nieuwe topvrouw heeft een nieuw managementteam samengesteld dat uit zeven leden bestaat. Wilma Veldman (Chief Product Officer), Bas Verheijen (Chief Customer Officer), Machiel Lagerweij (Chief Operating Officer) en Pieter Heij (Chief Technology Officer) komen het team van buitenaf versterken. Nadine Beister en Joost de Beijer blijven in het nieuwe team hun rol vervullen als respectievelijk Chief People Officer en Chief Financial Officer. Veldman en Lagerweij waren eerder werkzaam voor Hema.

Eerder dit jaar werd de overname van Hema door Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom afgerond. Eind vorig jaar lukte het de kopers vervolgens honderden miljoenen euro’s aan bankfinanciering te regelen. Ook werden afspraken gemaakt over een nieuwe doorlopende lening. Het warenhuis hoeft hierdoor flink minder aan rentelasten te betalen. Tot halverwege vorig jaar was Hema nog in handen van miljardair Marcel Boekhoorn. Later kwam de keten in handen van een groep schuldeisers.

