Hema-onderhandelingen leken op een thriller, met Boekhoorn als grote verliezer

Crisis gaat Zuid­oost-Bra­bant extra hard raken

9:38 EINDHOVEN - Nergens in Brabant slaat de coronacrisis zo hard toe als in de regio rond Eindhoven en Helmond. Dat Zuidoost-Brabant de komende maanden grotere stappen terug zal doen dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit prognoses van de Rabobank die maandag bekend zijn gemaakt.