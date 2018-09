Hema opent eerste shop-in-shop in Londen

Hema heeft voor het eerst in haar bestaan een shop-in-shop geopend. De winkel is te vinden in de flagshipstore van het Britse kledingmerk Next in Oxford Street, de belangrijkste winkelstraat van Londen en één van de meest iconische winkelstraten ter wereld.

De shop-in-shop is de negende Hema-winkel in Londen en is gevestigd op de eerste van de twee verdiepingen tellende Next-flagshipstore. Die heeft een winkeloppervlak van maar liefst 73.000 vierkante meter. Het assortiment in de afdeling van de Nederlandse warenhuisketen bestaat uit de categorieën eten, cadeau, kind en persoonlijke verzorging.



Begin

De shop-in-shop is voor Hema een belangrijke stap in haar uitbreidingsplannen voor het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van het succes van de eerste winkel-in-winkel volgen er mogelijk meer van zulke afdelingen in andere Next-vestigingen. Het Britse kledingmerk heeft er in totaal ongeveer 500 in Groot-Brittannië en Ierland en nog eens zo'n 200 verspreid over 40 landen.

Volgens directeur Richard Flint van Hema Internationaal ontwikkelt de Nederlandse warenhuisketen zich steeds meer tot een internationaal opererende retailer. ,,We zien een toenemende vraag naar ons concept vanwege de onderscheidenheid van ons merk. Onze producten kennen een 'Dutch design', zijn scherp geprijsd en hebben een goede kwaliteit. Hierdoor zijn we voor meer markten aantrekkelijk. We kijken daarom steeds meer naar samenwerkingen met partners en proberen innovatieve concepten uit, zoals met Next maar ook met Apparel Group voor het Midden-Oosten."

'From Amsterdam'

'Dutch design' staat volgens hem goed aangeschreven in het buitenland. ,,We zullen dit in onze marketing daarom steeds vaker benadrukken, bijvoorbeeld door het gebruik van 'From Amsterdam' in ons logo en in onze winkels."