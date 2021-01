Hema wordt hard geraakt: ‘Lockdown niet zonder gevolgen’

Hema-baas haalt uit naar AH om ‘uitverkoop’ handdoeken: ‘Niet solidair’

11 januari Hema-baas Tjeerd Jegen heeft via het sociale netwerk LinkedIn hard uitgehaald naar Albert Heijn. Jegen is niet te spreken over het feit dat de supermarktketen middenin een lockdown niet-essentiële producten als handdoeken en badmatten in de Bonus-aanbieding gooit. ‘Dit is blijkbaar retail-solidariteit.’