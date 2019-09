Henk houdt echt álle uitgaven al vijftien jaar bij in Excel

Marga: ,,Met ons geld uitkomen, is voor ons een sport.’’



Henk: ,,Ik ben elke maand blij als het salaris weer binnen is. Drie studerende kinderen kosten nogal wat. Ze hebben geen studielening.’’



Marga: ,,Ze hebben alle drie een bijbaantje, maar hoeven geen kostgeld te betalen. Ze mogen van dat geld leuke dingen doen. Of ze kunnen ervan sparen, bijvoorbeeld voor hun rijbewijs.’’