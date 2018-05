Henk Wijngaard helpt gedupeerde truckbedrijven met remake 'Met de vlam in de pijp'

,,Met de vlam in de pijp kwam de waarheid aan het licht, door verboden prijsafspraken werden truckers opgelicht," zingt de bijna 72-jarige Wijngaard in de remake van zijn hit uit 1978. ,,Met de vlam in de pijp fabrikanten in het nauw, ze kregen torenhoge boetes, maar lieten truckers in de kou."



De nieuwe versie is een PR-stunt van stichting MKB-Claim die opkomt voor door het truckkartel gedupeerde bedrijven. In 2014 kwam aan het licht dat alle grote vrachtwagenfabrikanten - Scania, MAN, Daimler, Volvo, Renault, Iveco en ons eigen DAF - van 1997 tot 2011 onder een hoedje speelden. Zo hielden ze de prijzen hoog.



De Europese Commissie deelde inmiddels al voor bijna 4 miljard euro aan boetes uit, waarvan 750 miljoen euro voor het Eindhovense DAF.