Heras in Oirschot verzorgt voor 18 miljoen euro afscherming Schiphol

De hernieuwde samenwerking start op 1 april 2019 en met de aanbesteding is een bedrag van 18 miljoen euro gemoeid. Volgens Dirk-Jan Westendorp van Heras is de beveiliging van Schiphol een taak die het bedrijf op het lijf geschreven is. „Dat wij deze mogen uitvoeren vormt het bewijs dat Schiphol dat ook zo ervaart.”

Kantoor op Schiphol

Heras is opgericht in 1952 en heeft zich ontwikkeld van een klein Oirschots familiebedrijf gespecialiseerd in hekwerken en poorten, naar een Europese leverancier van specialistische afscherming van gebieden. Heras is actief in zes landen en heeft meer dan 1200 mensen in dienst.