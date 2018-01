HERE in Eindhoven gaat luchtruimkaarten voor drones maken

De stijgende populariteit van drones, zowel voor recreatief als commercieel gebruik, brengt de uitdaging met zich mee om het verkeer in het luchtruim te beheren. Om de veiligheid te garanderen van luchtverkeer en voertuigen werken navigatiespecialist HERE Technologies, met het hoofdkantoor in Eindhoven, en Unifly aan luchtruimkaarten voor drones. "In de eerste fase van de samenwerking zijn beide bedrijven van plan om een luchtruimkaart voor drones te creëren die zowel landelijke als stedelijke gebieden afdekt en no-flyzones markeert, zoals luchthavens, woonwijken en gevoelige overheidsinstallaties", legt een woordvoerder van HERE uit. "In de tweede fase wordt het systeem uitgebreid naar ondersteuning van het beheer van de drone-verkeersstroom en het vermijden van botsingen, net zoals luchtverkeersleiders dat vandaag doen voor de luchtvaartindustrie. Op langere termijn is het de bedoeling om te onderzoeken hoe transport en logistiek van drones naadloos kunnen worden geïntegreerd in het bredere transportsysteem."